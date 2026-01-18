La Real Sociedad doblega al Barcelona

Publicado por Andrés Sánchez San Sebastián Creado: Actualizado:

La Real Sociedad doblegó por 2-1 al Barcelona en un encuentro loco en el que el árbitro anuló hasta cuatro goles y un penalti y el equipo azulgrana estrelló cuatro balones en la madera para ver su ventaja sobre el Real Madrid reducida a un solo punto. En la primera jugada del partido, a los 28 segundos, Oyarzabal marcó el 1-0, aunque el delantero internacional estaba en posición adelantada. En la siguiente jugada, Pedri casi puso por delante a los suyos con un primer remate que paró Remiro y uno posterior que se le marchó arriba.

En el minuto 4 Olmo remató a puerta, pero el guardameta local no tuvo problemas para detener el tiro colocado del catalán. En el minuto 6, Fermín puso por delante al Barcelona con un disparo desde la frontal del área tras una recuperación en campo contrario, pero Jesús Gil Manzano lo anuló tras revisarlo en el VAR.

A partir de ahí el equipo de Flick fue controlando el partido mediante la posesión del balón, y Dani Olmo volvió a tirar fuera desde el balcón del área tras una buena conducción. En el minuto 21 De Jong remató al fondo de las mallas, pero el neerlandés estaba claramente adelantado. En el minuto 28, el árbitro volvió a anular un tanto del Barça, en este caso de Lamine Yamal, por fuera de juego. En el 31, Mikel Oyarzabal puso por delante a la Real tras rematar un buen centro desde el costado derecho de Guedes. Los donostiarras crecieron con el gol, y Turrientes remató a las manos de Joan García desde la frontal del área.

Ya en la segunda mitad, ante la presión de los visitantes, Matarazzo introdujo a Odriozola para hacer una línea de cinco en defensa, y Flick metió a Rashford, Lewandowski y Cancelo. En el minuto 66, Remiro y el larguero evitaron el empate de Lewandowski tras un buen cabezazo, y en la jugada siguiente, Kubo se rompió en una carrera. En el minuto 69, Rashford empató el partido tras un remate de cabeza en el área pequeña a pase de Yamal, y en la posterior jugada, Guedes volvió a poner por delante a los donostiarras con un buen remate.