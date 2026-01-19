El Atlético Trobajo asalta el Olímpico

Foto de las jugadoras del At. Trobajo y sus padres tomada al final del partido.dl

Publicado por Guillermo Mieres León

En la última jornada disputada, el Atlético Trobajo alevín-infantil femenino ganó 1-2 al Olímpico de León con goles de Victoria y Marina, mientras que por parte del Olímpico la goleadora fue Sira.

El partido, jugado en las instalaciones del Olímpico de la carretera de Carbajal, estuvo muy disputado y con emoción hasta el final, debido a la corta diferencia de goles. El triunfo le sirve para mantener el liderato.

El próximo fin de semana el equipo descansa, ya que la liga cuenta con siete conjuntos, por lo que han aprovechado para hacer una excursión de una ruta con parrillada organizada por un padre. Buena armonía y muy buen trabajo del entrenador Luis Valea.