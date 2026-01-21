Osambela, un nuevo David García

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural Leonesa sigue buscando talento joven y con ganas de demostrar su valía. Y para ello mira a jugadores de equipos de Primera División que no están contando tanto para sus entrenadores como ellos desearían; o que están en sus equipos filiales esperando a dar el salto de categoría. Víctor Moreno ya ha llegado para el extremo desde el Villarreal, Yoel Lago puede hacerlo desde el Celta de Vigo en los próximos días, y otro que se une a la lista es el osasunista Asier Osambela.

El mediocentro natural de Subiza ya fue la temporada pasada uno de los más destacados del filial rojillo, con el que se enfrentó a la Cultural en Primera Federación, y aunque este año sigue con ficha del segundo equipo y ha jugado 450 minutos en la tercera categoría del fútbol español, está en la dinámica del primer equipo, con el que ha jugado 468 minutos repartidos entre Primera División y la Copa del Rey.

Este interés por un futbolista de Osasuna recuerda al buen papel que desempeñó otro jugador cedido por el equipo navarro en la última aventura leonesa en Segunda División. En el mercado invernal de la temporada 2017/2018, la Cultural buscaba refuerzos para mantenerse en la categoría, y llegó a León un joven central de nombre David García. La diferencia estriba en que en aquel entonces ambos conjuntos compartían división, aunque no objetivos.

Aquella cesión marcó un punto de inflexión en la carrera del central, pues rápidamente se hizo con el puesto de titular en la defensa blanca, y aunque no logró la permanencia, volvió a Osasuna con otros galones y fue fundamental en el retorno a Primera División de los rojillos en la temporada posterior. En Pamplona se asentó definitivamente, haciendo grandes campañas, lo que le valió para recibir la llamada de la selección española en 2023. Desde 2024 juega en la liga qatarí, tras recibir una oferta irrechazable.

Aunque de momento Osasuna no está dispuesto a una salida de Osambela, aunque sea como cedido, aún quedan 10 días para el cierre del mercado invernal.