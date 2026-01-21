Fútbol | Liga de Campeones
El Athletic Club gana al Atalanta y se mantiene con vida (2-3)
ATALANTA 2
Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (Ahanor, min 76); Zappacosta (Samardzic, min 76), de Roon, Ederson, Bernasconi (Sulemana, min 82); De Ketelaere, Zalewski (Krstovic, min 66); y Scamacca (Lookman, min 66).
ATHLETIC CLUB 3
Unai Simón: Lekue, Vivian, Paredes, Adama; Jauregizar (Galarreta, min 59), Rego (Vesga, min 59); Gorosabel (Areso, min 81), Unai Gómez (Nico Serrano, min 68), Robert Navarro; y Guruzeta.
Goles: 1-0, min 16: Scamacca; 1-1, min 58: Guruzeta; 1-2, min 70: Nico Serrano; 1-3, min 74: Robert Navarro; 2-3, min 88: Krstovic. Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amarilla a Vivian y Jauregizar. Incidencias: Stadio di Bérgamo, 23.500 espectadores.
El Athletic Club ganó por 2-3 al Atalanta en Bérgamo en la penúltima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones tras remontar en una espectacular segunda parte el gol marcado por el italiano Gianluca Scamacca en la primera mitad.