La Cultural Leonesa está en compás de espera

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN. El mercado invernal de fichajes afronta su tercio final con los deberes todavía sin hacer por parte del equipo leonés. Deben llegar, al menos, un defensa, un goleador y un atacante creativo

Los jugadores de la Cultural celebran uno de los goles marcados esta temporada.virginia morán

Guillermo Mieres
León

La Cultural ha tenido, de momento, en este mercado invernal más salidas (Daniel Paraschiv, Paco Cortés, Juan Larios y Pibe) que llegadas (Homam Al-Amin y Víctor Moreno) en un contexto en el que el equipo necesita reforzarse para lograr la permanencia en Segunda División lo antes posible.

Las posiciones a fortalecer en el equipo son las de defensa central (es muy probable la salida de Fornos o Satrústegui o incluso ambos), delantero nueve goleador (esta temporada nadie ha terminado de ejercer este rol y Paraschiv fue una decepción desde casi el primer partido de Liga) y atacante creativo, que pueda ofrecer alternativas, cosas diferentes y combinarse en rotación con Luis Chacón, Lucas Ribeiro y Rafa Tresaco (cuyo rendimiento sí que está siendo aceptable), además del nuevo Víctor Moreno.

Para la posición de defensa central se han barajado dos nombres: el del oviedista Oier Luengo y el del canterano celtiña Yoel Lago. El primero va a salir sí o sí como cedido durante estos días desde el equipo de la capital del Principado a Segunda División, pero hay varios equipos en posiciones más aventajadas para hacerse con sus servicios, como Burgos, Huesca, Cádiz o Albacete. En el caso de Yoel Lago, el Celta está a la espera de lo que suceda con Joseph Aidoo, que tiene pretendientes como el Valencia; una salida del ghanés complicaría la del gallego.

Para los puestos más ofensivos hay varias alternativas, entre ellas la de Urko Izeta del Athletic de Bilbao, cuya conexión a través del Cuco Ziganda podría considerarse una ventaja, pero la mala recuperación de su lesión de Maroan Sannadi y la posibilidad de que los vascos puedan seguir en tres competiciones (algo más probable tras la victoria de esta semana en Champions 2-3 frente al Atalanta) hacen que Valverde se esté pensando mucho el dejarle salir. Dani Gómez, delantero del Zaragoza, cuyo rendimiento en tierras aragonesas no está siendo el más óptimo y que busca un nuevo acomodo, es otra de las opciones.

La llegada de varios futbolistas que pretende la Cultural depende de cómo se muevan en el mercado sus equipos actuales

