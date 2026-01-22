La Cultural Leonesa está en compás de espera

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural ha tenido, de momento, en este mercado invernal más salidas (Daniel Paraschiv, Paco Cortés, Juan Larios y Pibe) que llegadas (Homam Al-Amin y Víctor Moreno) en un contexto en el que el equipo necesita reforzarse para lograr la permanencia en Segunda División lo antes posible.

Las posiciones a fortalecer en el equipo son las de defensa central (es muy probable la salida de Fornos o Satrústegui o incluso ambos), delantero nueve goleador (esta temporada nadie ha terminado de ejercer este rol y Paraschiv fue una decepción desde casi el primer partido de Liga) y atacante creativo, que pueda ofrecer alternativas, cosas diferentes y combinarse en rotación con Luis Chacón, Lucas Ribeiro y Rafa Tresaco (cuyo rendimiento sí que está siendo aceptable), además del nuevo Víctor Moreno.

Para la posición de defensa central se han barajado dos nombres: el del oviedista Oier Luengo y el del canterano celtiña Yoel Lago. El primero va a salir sí o sí como cedido durante estos días desde el equipo de la capital del Principado a Segunda División, pero hay varios equipos en posiciones más aventajadas para hacerse con sus servicios, como Burgos, Huesca, Cádiz o Albacete. En el caso de Yoel Lago, el Celta está a la espera de lo que suceda con Joseph Aidoo, que tiene pretendientes como el Valencia; una salida del ghanés complicaría la del gallego.

Para los puestos más ofensivos hay varias alternativas, entre ellas la de Urko Izeta del Athletic de Bilbao, cuya conexión a través del Cuco Ziganda podría considerarse una ventaja, pero la mala recuperación de su lesión de Maroan Sannadi y la posibilidad de que los vascos puedan seguir en tres competiciones (algo más probable tras la victoria de esta semana en Champions 2-3 frente al Atalanta) hacen que Valverde se esté pensando mucho el dejarle salir. Dani Gómez, delantero del Zaragoza, cuyo rendimiento en tierras aragonesas no está siendo el más óptimo y que busca un nuevo acomodo, es otra de las opciones.

La llegada de varios futbolistas que pretende la Cultural depende de cómo se muevan en el mercado sus equipos actuales