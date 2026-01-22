La SD Ponferradina hace sitio en su plantel

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La ausencia del trabajo con el resto de compañeros en la jornada del miércoles era una pista importante. Y la ausencia en la sesión de ayer era prácticamente definitiva. La salida de Sergio Benito de las filas de la Deportiva se estaba cociendo y las cosas cambiaron bastante desde comienzos de semana. El delantero no quería dejar la entidad, pero finalmente aceptó una cesión. Sin embargo, fue su agente el que acabó convenciendo al futbolista para rescindir su contrato para irse a otro equipo. Mediada la tarde el club berciano hacía público este escueto comunicado: «La SD Ponferradina ha acordado la rescisión del contrato de Sergio Benito. El jugador llegó a la Deportiva en el verano de 2025 procedente del Real Unión Club».

La marcha de Sergio Benito libera a la Deportiva de una de las fichas más altas en lo económico y deja una ficha libre para dar de alta a uno de los dos refuerzos que han llegado en la presente semana. Y en concreto va a ser la de Carlos Calderón, que llega de entrenar y jugar con el FC Cartagena, mientras que Petkov aún ha de ponerse a punto tras haber transcurrido más de un mes desde su salida del Botev Plovdiv.

En los 14 partidos en los que intervino, incluyendo los de Copa, Sergio Benito solo disputó 471 minutos. Y aunque dé otra impresión, más después de no intervenir en los 2 últimos choques, disputó más minutos con Mehdi Nafti que con Fernando Estévez: 244 vs 227 minutos. Marcó 3 goles, igual que Andoni y Borja Valle y superado solo por Xemi, que totaliza 5.

Más allá de lo que fue la noticia del día, el entrenamiento matinal se desarrolló en dos escenarios. El calentamiento tuvo lugar en un muy desmejorado campo Anexo Jesús Tartilán, mientras que el resto de trabajo fue a puerta cerrada en El Toralín, 1ª vez que ocurre desde la llegada de Nafti. Carlos Calderón realizó su 1ª sesión con los nuevos compañeros. También entraron y entrenaron ya en dinámica de grupo tanto Steven Petkov como Vicente Esquerdo.

NUEVO HORARIO

El partido de la jornada 23 entre la Deportiva y el RC Celta Fortuna se disputará el domingo 8 de febrero a las 20.30 horas en El Toralín.