Puntos para recuperar el impulso

Ganar es lo que vale. Y más cuando la zona de peligro está a tiro de piedra. Eso lo sabe una Cultural que el lunes visita el terreno de juego del Ceuta (20.30 horas) con el claro propósito de recobrar el impulso perdido en cuanto a resultados, y que tras cinco jornadas en las que solo ha sido capaz de contabilizar dos puntos en sendos empates, le han hecho perder la ventaja adquirida con su racha positiva anterior respecto a los puestos de descenso.

El final de 2025 no fue el mejor con dos derrotas seguidas. Y el inicio de 2026 tampoco ha sido el deseado con dos empates y un partido perdido por lo que sumar fuera y a ser posible con los tres untos como premio máximo se presenta en clave de necesidad para los del Cuco Ziganda que tras aparcar su buen hacer en la Copa del Rey ahora deberán centrarse en el campeonato liguero con el fin de que en la segunda vuelta los apuros sean los mínimos posibles.

El Alfonso Murube ceutí se convierte en un escenario en el que ese reto de retomar las sensaciones que produce un triunfo puede ser factible. No es buen rival el que va a tener enfrente y que en la primera vuelta con menos méritos que los leoneses se apuntaba los tres puntos en el Reino. Pero tampoco es inexpugnable. Además, la Cultural ya sabe esta campaña lo que es salir airoso en escenarios de alta exigencia. Lo ha hecho hasta en cinco ocasiones, entre ellas en casa del líder Real Racing Club, Valladolid o Cádiz.

Números que contrastan con las victorias como local que apenas llegan a dos. Ya lo dejaba claro el Cuco Ziganda, técnico culturalista, en la rueda de prensa previa al partido de esta jornada en la que consideraba ese bagaje como visitante bastante positivo. Y el camino para seguir sumando de tres en tres lejos del Reino de León. Eso sí, también dejaba claro que en casa deben ser más contundentes para no ceder lo ganado fuera.

El lunes será el turno de un Ceuta que con 32 puntos está situado en la barrera del top-10 y 1que aventaja a los leoneses en siete puntos. Un adversario que es muy fiable en su feudo aunque también se ha dejado arañar tres derrotas, la más reciente ante el Real Valladolid. En una Liga tan exigente donde cualquiera te puede ganar y a cualquiera también puedes superarlo, a la Cultural el poder sumar de tres en tres se le presente en este tramo ya de la segunda vuelta como un argumento del que tiene que agarrarse para consolidar su proyecto deportivo en la segunda categoría del fútbol español.

En este tramo de la temporada cada punto vale su peso en oro. Y más si son tres. La zona tranquila no está lejos y es más apetecible que tener que coquetear con una de riesgo que a día de hoy está llamando a las puertas de los leoneses si no logran recuperar su fiabilidad con puntos.