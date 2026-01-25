Ziganda: «Los números de casa deberían ser de fuera»

El técnico de la Cultural, José Ángel Ziganda, afirma con un juego de palabras la situación numérica de su equipo en cuanto a la puntuación lograda a domicilio y la obtenida como local en el estadio Reino de León: «Los números de casa deberían ser los de fuera y los de fuera, los de casa». Así explica el balance en lo que va de temporada antes de la visita este lunes a un Ceuta que ganó en León durante la primera vuelta de Segunda División. «Prefiero ver la botella medio llena porque fuera de casa es el mismo equipo, la misma actitud y los números son bastante buenos. Cinco victorias y un empate» analiza. "Por el contrario", prosigue, «con los de casa (sólo dos triunfos y tres igualadas) estaríamos como la temporada pasada el Tenerife o Ferrol, mientras que mantenemos unas expectativas e ilusiones para poder cumplir el objetivo de la permanencia", precisa el preparador navarro antes del choque de este lunes.