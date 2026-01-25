Diario de León

Entrenador de la Cultural

Ziganda: «Los números de casa deberían ser de fuera»

José Ángel Ziganda, técnico de la Cultural.

José Ángel Ziganda, técnico de la Cultural.Ángelopez

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

El técnico de la Cultural, José Ángel Ziganda, afirma con un juego de palabras la situación numérica de su equipo en cuanto a la puntuación lograda a domicilio y la obtenida como local en el estadio Reino de León: «Los números de casa deberían ser los de fuera y los de fuera, los de casa». Así explica el balance en lo que va de temporada antes de la visita este lunes a un Ceuta que ganó en León durante la primera vuelta de Segunda División. «Prefiero ver la botella medio llena porque fuera de casa es el mismo equipo, la misma actitud y los números son bastante buenos. Cinco victorias y un empate» analiza. "Por el contrario", prosigue, «con los de casa (sólo dos triunfos y tres igualadas) estaríamos como la temporada pasada el Tenerife o Ferrol, mientras que mantenemos unas expectativas e ilusiones para poder cumplir el objetivo de la permanencia", precisa el preparador navarro antes del choque de este lunes.

tracking