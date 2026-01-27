Los favoritos toman posiciones en el XLV Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Masculino

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

La XLV edición del Trofeo Colegio Leonés de Minisbasket Masculino afrontó el pasado fin de semana la disputa de la tercera jornada de la fase de clasificación en ambos grupos, aplazándose el encuentro que debían disputar el Colegio Leonés Jesús Maestro A y el CB 6,25 correspondiente al Grupo A.

El Colegio Leonés San Isidoro, que se impuso a La Granja por 4-1 aprovechó esta circunstancia para quedarse solo al frente de la clasificación de este Grupo A al ser el único equipo de los nueve que componen el mismo que ha ganado los tres encuentros disputados, siendo segundo el Colegio Los Adiles A, aunque cuenta con una derrota.

El Colegio Leonés Jesús Maestro y Agustinos son dos de las alternativas al actual líder, al contar también por victorias sus intervenciones, pero al haberles correspondido ya el turno de descanso tienen solo dos triunfos en su haber.

El Grupo B sigue coliderado por el Colegio Leonés Corredera y Sariegos, ambos con tres victorias, después de haberse impuesto en esta tercera jornada a Colegio Leonés Jesús Maestro C (3-2) y Teresianas (5-0) respectivamente.

Jesuitas B y Colegio Leonés Jesús Maestro C, ambos con una derrota en los tres partidos disputados hasta el momento, se perfilan como las alternativas a los dos primeros clasificados que lideran el grupo sin conocer la derrota, mientras Divina Pastora A, que marcha empatado con ambos, ya cuenta con dos derrotas en sus tres confrontaciones disputadas.

Este sábado se disputará la cuarta jornada de la competición regular, siendo el Pabellón del Colegio Luis Vives el escenario que acogerá los ocho partidos que componen la jornada en la que el turno de descanso corresponderá al Colegio Leonés San Isidoro, circusntancia que puede producir un nuevo cambio de líder dentro del Grupo A.

En el Grupo B se perfila como una jornada de transición al medirse los primeros clasificados con los que cierran la tabla, pudiendo resultar clarificadora para conocer los equipos que aspirarán a los primeros puestos.