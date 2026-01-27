Aspire decide si León sigue en la élite

Aspire tiene que demostrar esta semana y hasta el lunes 2 de febrero a las 23:59 horas sus intenciones de reforzar a la Cultural para potenciar la plantilla con el objetivo de tratar por todos los medios deportivos salvar la categoría de Segunda División, que está dentro de las estructuras del fútbol profesional. La ciudad de León, su provincia y la fiel afición culturalista, que siempre se ha volcado con su equipo de fútbol tanto en las buenas como en las malas, necesitan seguir compitiendo en la división de plata para consolidarse en la categoría y aspirar a cotas más altas en el futuro. Aspire manda. La afición es soberana.

Como mejor muestra de que León y su gente consideran a su histórica Cultural Leonesa, con más de cien años de vida, como un sentimiento de pertenencia será la visita del Deportivo este próximo sábado, a partir de las 18.30 horas en el Reino de León, que apunta a la tercera gran entrada en el campo culturalista, cuando se está jugando la vida para conquistar el objetivo de la permanencia en esta segunda vuelta del campeonato de Liga de Segunda División, tras la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club, con más de 11.000 espectadores, entrada de seguidores que se superó con la visita liguera del Real Sporting de Gijón, con cerca de 13.000 aficionados, y la posibilidad de hacer ahora el primer lleno absoluto ante el conjunto gallego.

Además, este encuentro frente al Dépor está considerado como la mejor prueba de la realidad deportiva por la que atraviesa el equipo que entrena el Cuco Ziganda, después de la dolorosa derrota con remontada incluida ante la AD Ceuta en el Alfonso Murube (3-1) que abre la crisis de par en par en el Reino de León con el director deportivo, José Manzanera, y su valedora, Natichu Alvarado, la apoderada nombrada por Aspire, en el ojo del huracán del culturalismo, a los que exigen tres refuerzos de valía contrastada (defensa, medio y delantero) antes de que finalice el mercado de invierno este 2 de febrero para optar con garantías a salvar la categoría de Segunda División, objetivo incuestionable para una afición y su ciudad que no quieren perder el lugar que merecen en el fútbol profesional.

Eso sí, la entidad ya ha comunicado que tan solo hay disponibles entradas VIP en la tribuna oeste, al precio de 80 y 100 euros, por lo que los 300 asientos aproximadamente que quedaron con la visita de los aficionados sportinguistas, llevan camino de agotarse, una vez que los abonados de la Cultural, que tienen garantizada la reserva, liberen sus localidades.

Frente al Sporting se llegó a cerrar la venta de entradas para el público en general, aunque finalmente, al declararse el partido de alto riesgo —al igual que ha sucedido en esta ocasión ante el Deportivo de La Coruña— los asientos que finalmente se liberaron por los abonados culturalistas no se llegaron a vender en su totalidad al no permitirse el mismo día del partido por motivos de seguridad.

La crisis se abre en el Reino con el director deportivo Manzanera y la apoderada Natichu Alvarado, en el ojo del huracán