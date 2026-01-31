El Real Madrid examina sus dudas ante un Rayo Vallecano en caída libre

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

Con la incertidumbre de la reacción del aficionado del Bernabéu (14.00 horas, DAZN) tras el reencuentro con la decepción, en el retroceso de lo avanzado en Lisboa con una nueva derrota de deshonra, obligado a jugar de nuevo ante el Benfica por una plaza en octavos de final tras caerse del top ocho de 'Champions', el Real Madrid encara la obligación de levantarse de nuevo este domingo ante un Rayo irregular.

Incapaz de asentar las buenas sensaciones el Real Madrid esta temporada, ni con Xabi Alonso de inicio, ni con Álvaro Arbeloa en el presente, el regreso a LaLiga con el asedio al Barcelona busca una nueva reacción.

La había conseguido el técnico de la casa tras un estreno con batacazo, eliminado de la Copa del Rey en Albacete, con tres triunfos consecutivos y una progresión en la imagen del equipo con su mayor goleada, 6-1 al Mónaco, y con fortaleza en La Cerámica (0-2). Pero todo se desplomó en Da Luz con una imagen poco competitiva para la 'Champions'. El 4-2 que sacó del top ocho al Real Madrid cuando le servía el empate y devuelve las dudas que debe enterrar ante el Rayo.

Superado un enero negro en el que perdió la final de la Supercopa de España, su puesto de privilegio en la Liga de Campeones y dejó una temprana eliminación de Copa, inicia febrero con dos semanas despejadas de partidos, uno cada fin de semana, y tiempo para trabajar lo que no pudo Arbeloa.