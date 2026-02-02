Diego Moreno se desvincula de la SD Ponferradina

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina ha alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato del lateral derecho Diego Moreno, que concluye su etapa en el equipo berciano, al que llegó el pasado verano procedente de CA Osasuna Promesas.

Moreno desarrolló toda su etapa formativa en la cantera de CA Osasuna, hasta debutar con el equipo filial en Segunda B en la temporada 19/20 y, durante cuatro campañas, disputó 74 partidos en la extinta Segunda División B, Segunda Federación y Primera Federación, teniendo la oportunidad en la temporada 22/23 de debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey ante el Nàstic de Tarragona y su primer encuentro en Primera División fue poco después ante el Athletic Club.

Después de acumular 14 partidos con CA Osasuna, en la temporada 23/24 vivió su primera experiencia en Segunda División, jugando como cedido en el CD Mirandés, con el que disputó 12 encuentros y en el mercado de invierno de esa misma temporada recaló en el FC Cartagena, con el que sumó otros 15 partidos.

Con el conjunto berciano participó en 15 encuentros, trece de ellos como titular, para un total de 1.147 minutos, aunque tras la llegada de Mehdi Nafti al banquillo deportivista perdió protagonismo en favor de Mario Jorrín y, tras el acuerdo de cesión del lateral del Real Valladolid B, Jorge "Koke" Iglesias, ocupando plaza sub-23, se llegó a un acuerdo para la rescisión de su contrato.