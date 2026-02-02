A la Cutural Leonesa sólo le queda ir al paro

Tomadura de pelo en el último día de plazo para fichar refuerzos. La Cultural Leonesa afrontó las últimas horas del mercado de invierno con la urgencia que suponen siete jornadas sin ganar. El club, con una plantilla necesitada de fichajes, buscó agilizar movimientos de última hora. Tarde, mal y a destiempo para mejorar su rendimiento de cara al resto de lo que queda de temporada. Dieciocho partidos, dieciocho jornadas en las que el equipo de fútbol de todos los leoneses se lo juega todo para salvar una categoría que no se puede perder por la desidia de sus dirigentes. La falta de victorias ha generado malestar y presión hacia el club, poniendo el foco en los movimientos de última hora que se basaban principalmente en Bil Nsongo (un futbolista inexperto en la categoría de Segunda División procedente del Deportivo de La Coruña —más bien del su filial el Fabril de Segunda Federación—), recuperar al exculturalista Nikolay Obolskii que no entra en los planes del Códoba CF y apostar todo al amarillo por hacerse con los servicios a ultimísima hora del delantero del Villarreal B Álex Rubio, que finalmente se adelantó el Albacete Balompié para ficharlo en propiedad como guinda a este mercado invernal. El Albacete Balompié refuerza así su ataque y apuesta por el futuro para contratarlo hasta junio de 2030 tras un acuerdo con el Villarreal CF para su traspaso.

Es el momento de mirar más arriba en la casa de la dejadez culturalista, por­que el téc­nico Ziganda tiene la plantilla que tiene. La apo­de­rada Nati­chu Alva­rado y su direc­tor depor­tivo, José Man­za­nera, están obli­ga­dos a dar explicaciones por no haber dotado en fecha y forma al equipo de juga­do­res con pedi­grí en el fút­bol pro­fe­sio­nal, por­que León y su afi­ción serán una vez más los gran­des per­ju­di­ca­dos. Una ciu­dad y su fiel hin­chada que viven el fút­bol pro­fe­sio­nal y no quie­ren per­derlo, como suce­dió en la tem­po­rada 2017-2018, una cam­paña en la que se bajó a la tercera división del fútbol español tras un ascenso que no sir­vió para con­so­li­darse en una cate­go­ría que jamás se debe vol­ver a per­der, pese a que ya ha vuelto a meterse en ese pozo del que es tan difícil salir.

Cinco bajas y sólo tres altas, con el catarí Homam Al-Amin que aún no se ha estre­nado. Antes del cie­rre de este mer­cado de invierno se debería haber fichado con solvencia. Y es que no.

EL ASTORGA SÍ FICHA

Guillem Hernández Camps se une a las filas del Atlético Astorga para la segunda vuelta de la temporada 2025-2026. Se trata de un media punta procedente del Atlético Sanluqueño del Grupo II de 1ª Federación. Canterano del Girona FC, de 19 años de edad y 1,84 metros de estatura.

