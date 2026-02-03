Los Adiles A lidera el Grupo A

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cuarta jornada de la primera fase de la XLV edición del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Masculino trajo como principal novedad el relevo de líder al frente del Grupo A, mientras en el Grupo B todo continúa igual.

Los Adiles A, que se impuso al Colegio Leonés Jesús Maestro por 5-0, aprovechó el turno de descanso del Colegio Leonés San Isidoro para relevarle al frente de la clasificación, mientras Agustinos, que derrotó al CB 6,25 por 4-1, ocupa la tercera posición empatado con el segundo clasificado al tener peor canastaverage general, mientras el Divina Pastora A, que fue superado por La Granja por 4-1 ocupa la cuarta posición en la clasificación general del grupo.

En el Grupo B no se produjo ningún cambio en las cuatro primeras posiciones al imponerse los cuatro equipos que encabezan la tabla a sus rivales.

Así, el líder Colegio Leonés Corredera no dio ninguna opción a Los Adiles B al que derrotó por un claro 5-0. El Sariegos, segundo clasificado, se deshizo del Divina Pastora B por un apretado 3-2, mientras el Jesuitas B, tercero en la general, venció al Colegio Leonñes Jesús Maestro B por 4-1, cerrando la onda de victorias el Colegio Leonés Jesús Maestro C, cuarto en la clasificación, tras imponerse al Teresianas por 5-0.

El próximo sábado, y con el Pabellón del Colegio Luis Vives como escenario, Los Adiles A y Agustinos, primero contra tercero, protahonizan el encuentro más interesante del Grupo A a partir de las 10.00 horas, mientras en el Grupo B serán los equipos del Colegio Leonés Corredera y Jesuitas B los protagonistas del partido más interesante a partir de las 12.00 horas, al medirse también el líder del grupo con el tercer clasificado, iniciando la seegunda parte de esta primera fase al superar el ecuador de la competición, comenzando a tormar posiciones los equipos aspirantes a hacerse con el título de campeón de esta nueva edición del torneo.