El legado de Catar, ‘¿pa cuándo?’

El legado de Catar en León, impulsado por Aspire Academy y el presidente de la Cultural, el catarí Mohammed Khalifa Al-Suwaidi, tendría que haberse materializado ya con la construcción de un campo de fútbol de césped artificial de última generación en el barrio de San Esteban. Pero cuando ya se cumplieron este lunes 2 de febrero tres años desde que Aspire realizó una transferencia bancaria de 350.000 euros a la cuenta culturalista, que iba a ser destinada de forma urgente a la edificación de una instalación deportiva, cortesía y agradecimiento de la Academia catarí a León, ni siquiera han arrancado los trámites iniciales para comenzar la obra. Además en estos momentos ni se sabe si finalmente se va a realizar, curiosamente cuando se apresuró la realización del reciento en palabras de Al-Suwaidi en la presentación del Centenario de la Cultural el 12 de septiembre de 2022.

Desde esa transferencia ejecutada el día 2 de febrero de 2023, el legado catarí sigue en el cajón, según reconoce el propio club. De la misma manera, en ningún momento se ha firmado convenio alguno entre el Ayuntamiento de León y Aspire (o directamente con la Cultural), ni tampoco se ha concretado oficialmente una cesión de un terreno municipal a la Academia de Catar, o a la Cultural, para levantar la instalación deportiva que cuando se haga realidad, de la que nada se conoce después de tres años, va a llevar el nombre de 'Aspire Academy'.

Pese a la inmediatez que exigió Aspire para levantar el recinto deportivo como gratitud a León por su acogimiento, en estos momentos hay otros intereses por parte de la Cultural, cuando la instalación prometida por Al-Suwaidi se haría para que fuera utilizada por todos los clubes del fútbol base de la ciudad. Pero podría haber un cambio de planes de última hora que no ajusta a lo ordenado por Aspire: la Cultural ya ha pactado con el Ayuntamiento el uso exclusivo del Área Deportiva, ¿a cambio de que el legado de Catar sea destinado al rugby leonés y no al fútbol base de León como se había acordado en un principio?

El Ayuntamiento convenia con la Cultural el uso exclusivo del Área Deportiva, ¿a cambio del legado de Catar para el rugby?