La Cultural Leonesa se rearma en ataque

La Cultural busca un delantero del paro con gol. Para conseguir los servicios de un atacante con valía a estas alturas de la temporada con 18 jornadas para el final de la Liga regular de Segunda División, tras concluir el mercado de invierno, el equipo leonés se fija en atacantes que han sido baja recientemente en la categoría de plata del del fútbol español (alguno de ellos se va de precio) y también algunas oportunidades del extranjero que sigue con empeño Javier Sernández, el segundo de José Manzanera. La contratación de un delantero puro de garantías que compita con Manu Justo y Rubén Sobrino es la finalidad de la dirección deportiva culturalista con más retraso de la cuenta, porque de lo que se trata es de dotar al conjunto leonés y a su entrenador Ziganda de las piezas necesarias para salvar la categoría, que es a lo que anhela León y que no puede perder.

El retorno de Luis Chacón supondrá contar con un futbolista con gol para el técnico de la Cultural, que volverá a sufrir la ausencia, como ante el Deportivo, de otro jugador importante en sus esquemas ofensivos, el extremo brasileño Lucas Ribeiro, que cumplirá ante el conjunto malagueño el segundo encuentro y último de sanción tras su expulsión en Ceuta (3-1).

La Cultural cerrará la 25 jornada de LaLiga Hypermotion enfrentándose en La Rosaleda al Málaga CF, este domingo a partir de las 21.00 horas, equipo al que derrotó el conjunto de José Ángel Ziganda en el estadio Reino de León. De aquel triunfo, 1-0, con tanto del extremo brasileño Lucas Ribeiro, que estará ausente el domingo por sanción, han transcurrido casi tres meses y, desde entonces, las trayectorias de ambos equipos han sido completamente opuestas.

Mientras que los malaguistas, que destituyeron tras este tropiezo en León al técnico Sergio Pellicer, encadenaron una racha de buenos resultados, con tan solo dos derrotas —la última en la pasada jornada ante el Mirandés (2-1)—, bajo la batuta desde el banquillo de Juan Funes, la Cultural, por su lado, ya no es la misma y está inmersa en una más que preocupante zona de descenso, aunque a la victoria frente al Málaga le sumó la posterior en Cádiz (1-2), pero a partir de ahí tan solo sumaría otro triunfo a domicilio, 1-2 en Eibar y, tanto el final de año, como en 2026, no ha conseguido la victoria, encadenando siete jornadas con tan solo dos empates. La visita a La Rosaleda presenta a un equipo local que sólo ha perdido en casa en los inicios de Liga.