Funes: «La Cultural Leonesa es un equipo que te puede hacer mucho daño»

El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, advierte de la Cultural en la vigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion: «Es un equipo difícil de batir porque tienen argumentos. Nos gusta su dinámica de juego y será bonito. Se parece mucho más al Burgos por estructura de fútbol, en las que te montan alturas en pasillos laterales, plantean dificultades por fuera, te quita el balón, y el Mirandés no te exponía a eso».

A continuación, recalca: «La Cultural es un muy buen equipo y juega muy bien al fútbol, que aprovecha su calidad en el eje y son capaces de aprovechar lo que tienen dentro: si les dejas jugar, te pueden hacer mucho daño. Hay que ver cómo afrontan ellos los partidos como visitantes. No están en la mejor dinámica, pero si enganchan tres o cuatro triunfos... No hay diferencia por puntos entre muchos de los rivales con los que estamos compitiendo en una Liga que es muy igualada».

