Marcos López se cuelga el bronce

La primera edición del campeonato de España de Taekwondo se celebró el 22 de febrero de 1976 en el emblemático Palacio de Deportes de Barcelona. Este 50° aniversario reviste una gran importancia para la historia de este deporte en España. Cincuenta años después, el 7 de febrero del presente, se celebró en el Palacio de Deportes de Torrevieja el Campeonato de España absoluto con una participación de lujo. Un campeonato en el que participarían más de 250 deportistas pertenecientes a todas las Selecciones Autonomicas. El leonés Marcos López, perteneciente al centro de Tecnificación de Castilla y León, que entrena en el Club Deportivo Taekwondo Benavente Quesos el Pastor, participó en la categoría de -68 kilogramos y se colgó la medalla de bronce.

Después de tres combates alcanzó las semifinales, consiguiendo la medalla de bronce y cediendo ante el catalán Joan Jorquera, situado este entre los 10 primeros del ranking mundial. Resaltar, que nunca en la historia de este deporte, un leones había conseguido unos resultados tan destacados, subiendo al pódium de todas las categorías posibles en la que podía participar. Si bien, solamente mencionar los resultados en campeonatos de España oficiales: 2024 subcampeón de España CCAA categoría júnior y bronce mismo año en el Campeonato de España de Clubes. En 2025, bronce en categoría sénior del Campeonato de España CCAA, campeón de España categoría júnior CCAA, bronce Copa del Rey categoría sénior, bronce categoría sub-21 en el Campeonato de España de Clubes y plata en el mismo campeonato en la categoría júnior. El próximo del objetivo del taekwondista leonés es el Open de Holanda el 15 de marzo.