Empate a nada entre Cultural y Zaragoza

Partido muy espeso entre Cultural Leonesa y Zaragoza (0-0). Punto insuficiente para ambos en un encuentro sin demasiadas ocasiones claras. La mejor la tuvo la Cultural en las botas de Sobrino, que falló un penalti en el primer tiempo.

En el minuto 3 se dio el primer acercamiento de la Cultural. Calero centró y el portero zaragocista atrapó sin problemas. Dos minutos después llegó la primera para el Zaragoza, con un despeje a saque de esquina de Rodri Suárez a un tiro de Francho. En el minuto 11 Mawuli sufrió un disparo que se incrustó en su cara lo que obligó por el protocolo a detener el partido hasta que se pudo recuperar. Tres minutos más tarde, Calero, que jugó de extremo, fue objeto de una falta peligrosa cerca del córner, que al final se botó sin más consecuencias.

Juan Larios, que volvía a León, se mostró muy voluntarioso durante todos sus minutos sobre el terreno de juego, y en el minuto 18 provocó un saque de esquina tras una buena jugada individual. Tras esto, ninguno de los dos equipos logró hilvanar jugadas de peligro y controlar el balón con sentido durante varios minutos. Al final Rodri Suárez fue objeto de una clara falta en posiciones defensivas. En el minuto 34 Francho tocó con el brazo una pelota dentro del área. Tras la revisión del VAR el árbitro pitó penalti, pero el tiro de Sobrino fue parado por Andrada. De ahí hasta el entretiempo no sucedió nada reseñable.

El primer saque de esquina del segundo tiempo fue para el Zaragoza en el minuto 50. Cuatro minutos después hubo una clara ocasión para cada equipo. Balón al área pequeña visitante que se pasea sin remate claro y en la contra del Zaragoza disparo de Rober González que atrapa Badia en buena parada. En el 61 se empezaron a mover los banquillos. Triple cambio en el Zaragoza y doble en la Cultural. En los aragoneses se fueron Dani Gómez, Cumic y Mawuli y entraron Cuenca, Terrer y Soberón. En los leoneses se marcharon Tresaco y Sobrino y entraron Lucas Ribeiro y Collado.

En el minuto 74 Chacón se plantó delante de Andrada pero su tiro se fue fuera. Tres después, paradónde Badia a remate de cabeza de Cuenca. Algo parecido se vio en la portería contraria en el 83, a remate de Chacón, muy activo pero sin suerte. En el 85 saltó al campo el catarí Homam, debutando de esta manera con la Cultural. En el 91 Chacón tuvo la última del partido, de nuevo sin suerte. Al final todo acabó como empezó, con empate a cero. Reparto de puntos entre Cultural y Zaragoza.