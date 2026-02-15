La culpa de la situación de la Cultural Leonesa no es del Cuco, sí de los jefes

El Cuco Ziganda no tiene la culpa de la espinosa situación por la que atraviesa la Cultural, como Raúl Llona tampoco la tenía toda cuando fue destituido el lunes 22 de septiembre del año pasado. El pobre empate a nada de este sábado en el Reino ante el Real Zaragoza exhibió con toda la crudeza las miserias del equipo leonés en el peor momento de la temporada con sólo 3 puntos de 27 posibles en los últimos 9 partidos del campeonato de Liga de Segunda División. Pero todo lo señalado, sólo corresponde a una planificación que ha sido un fracaso en toda regla. Ziganda no puede salir mal parado y los focos deben apuntar al que confeccionó la plantilla, José Manzanera, y a quien se lo permitió, Natichu Alvarado.

Con Raúl Llona despedido y José Ángel Ziganda a punto de serlo, los que dirigen la Cultural y Deportiva leonesa SAD también deberán asumir su gran parte de culpa de la actual marcha del equipo en Segunda División. Tanto Natichu Alvarado como José Manzanera afirman que «no es el momento de hacer evaluaciones, se hacen a final de la temporada». Si finalmente el conjunto leonés salva la categoría tendrán más razón que un santo, pero de momento las sensaciones y los números indican que no se va por el camino correcto. El conjunto culturalista suma 26 puntos en 26 jornadas disputadas. Quedan 16 jornadas y 24 puntos para llegar a los 50 previstos para permanecer en la categoría. Esa referencia de puntuación, que puede servir o no, señala que la Cultural tiene que ganar la mitad de esos 16 partidos que le restan por disputar, 8 victorias con sus 24 puntos para redondear los 50 que necesita.

Y es que los que tienen mando en plaza en la Cultural, incluido Antonio Martínez que nadie sabe lo que hace ni a qué se dedida en el club leonés, desde que comenzaran a preparar la actual temporada tras el ascenso a Segunda División, allá por el mes de mayo de 2025, en los despachos de la entidad leonesa fueron, por un lado, incapaces de corregir los errores del pasado cuando se logró regresar a una categoría de plata que jamás se debería volver a perder por el bien del fútbol leonés y de la ciudad de León y, por otro, no han sabido tomar decisiones a tiempo para poner fin a graves problemas que ya se habían instalado en el club y que al final han acabado convirtiéndose en una losa demasiado pesada.

La no contratación de Fernández Romo para suplir a Llona se rompió a medio camino del técnico hacia León. Otro absurdo más. Suma y sigue.

- Con Llona despedido y Ziganda a punto de serlo, los que dirigen la Cultural deberán asumir su gran responsabilidad



- La Cultural tiene que ganar la mitad de los 16 partidos que le restan por disputar, 8 victorias con sus 24 puntos para llegar a los 50