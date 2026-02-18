El Atlético de Madrid deja a medias el objetivo

Publicado por L. Zornoza/M. Salvarierra Brujas Creado: Actualizado:

El Atlético de Madrid empató ante el Brujas (3-3) en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso pero que el equipo belga supo remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.

El Atlético sacó petróleo de su primera gran oportunidad, que se fue por la línea de fondo pero en la que el árbitro, tras una larga revisión del VAR, concedió penalti por mano de Seys. Y Julián Álvarez no desaprovechó la oportunidad.

Tras el gol, el Brujas supo recomponerse y encerró al Atlético en su campo. Cuando el partido parecía querer irse ya a los vestuarios, Griezmann peinó un córner que cayó en la rodilla de Lookman, que desde el área pequeña sólo tuvo que empujarla para anotar su primer gol en Liga de Campeones con el Atlético y, aparentemente, encarrilar el encuentro para los visitantes al filo del descanso. Después de una primera parte con luces y sombras, y a pesar del duro golpe al Brujas antes del entretiempo, los locales salieron al tapete con más voluntad que un Atleti que buscó templar el juego desde los primeros compases. Fruto de ello llegarían sus dos goles para empatar.

El tercero del Atlético llegó tras pase filtrado al costado derecho del área que recibió Llorente y puso fuerte al centro del área para mala fortuna de Ordóñez, que intentó despejarlo pero que mandó al fondo de la red de Mignolet. Al filo del final el Brujas aprovechó un desajuste del Atlético para igualar a 3.