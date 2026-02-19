Diario de León

El Real Madrid no tiene piedad del Unicaja y jugará las semifinales con el Valencia

El leonés Jorge Martínez, árbitro en el encuentro

Sergio Llull entra a canasta en el partido frente al Unicaja.

Sergio Llull entra a canasta en el partido frente al Unicaja.FÖSTERLING

Nacho Herrero
Valencia

REAL MADRID 100

Campazzo (7), Llull (7), Deck (8), Hezonja (12), Tavares (9) —cinco titular— Lyles (16), Kramer (-), Abalde (12), Maledon (13), Garuba (7), Feliz (9) y Len (-).

UNICAJA 70

Perry (8), Duarte (6), Barreiro (5), Webb III (18), Balcerowski (13) —cinco titular— Audige (-), Kalinoski (3), Díaz (-), Cobbs (2), Djedovic (6), Sulejmanovic (3) y Rubit (6).

Marcadores parciales: 28-12, 50-28 (descanso), 73-44 y 100-70 (final). Árbitros: Peruga, Pedrós y el leonés Jorge Martínez. Sin eliminados. Incidencias: Segundo partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Roig Arena ante 14.062 espectadores.

Con una imponente salida y un apabullante dominio en el juego interior, el Real Madrid asustó de inicio a fin a un Unicaja que no logró dar respuesta en ningún momento a su rival y que acabó arrollado por el conjunto de Sergio Scariolo, que se tomó la revancha de la final copera de 2025 y se medirá el sábado en semifinales al Valencia Basket (100-70).

Los anfitriones superaron al Joventut por 95-84.

