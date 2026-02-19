BALONCESTO | COPA DEL REY
El Real Madrid no tiene piedad del Unicaja y jugará las semifinales con el Valencia
El leonés Jorge Martínez, árbitro en el encuentro
REAL MADRID 100
Campazzo (7), Llull (7), Deck (8), Hezonja (12), Tavares (9) —cinco titular— Lyles (16), Kramer (-), Abalde (12), Maledon (13), Garuba (7), Feliz (9) y Len (-).
UNICAJA 70
Perry (8), Duarte (6), Barreiro (5), Webb III (18), Balcerowski (13) —cinco titular— Audige (-), Kalinoski (3), Díaz (-), Cobbs (2), Djedovic (6), Sulejmanovic (3) y Rubit (6).
Marcadores parciales: 28-12, 50-28 (descanso), 73-44 y 100-70 (final). Árbitros: Peruga, Pedrós y el leonés Jorge Martínez. Sin eliminados. Incidencias: Segundo partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Roig Arena ante 14.062 espectadores.
Con una imponente salida y un apabullante dominio en el juego interior, el Real Madrid asustó de inicio a fin a un Unicaja que no logró dar respuesta en ningún momento a su rival y que acabó arrollado por el conjunto de Sergio Scariolo, que se tomó la revancha de la final copera de 2025 y se medirá el sábado en semifinales al Valencia Basket (100-70).
Los anfitriones superaron al Joventut por 95-84.