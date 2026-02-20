Diario de León

La Cultural Leonesa va de derbi en derbi y tira porque le toca

Juega el sábado 21 a las 19.30 en el Pabellón Lydia Valentín contra el Ciudad de Ponferrada

Un jugador entra a canasta en un partido de la Cultural.

Un jugador entra a canasta en un partido de la Cultural.ángelopez

Guillermo Mieres
León

La Cultural Leonesa de baloncesto juega el sábado 21 a las 19.30 en el Pabellón Lydia Valentín contra el Ciudad de Ponferrada. 

Del derbi autonómico contra el Valladolid (victoria 93-86) al provincial contra el equipo berciano. 

Por otra parte, el joven base catalán Adrià Domínguez se va de León tras pedir la rescisión de su contrato por motivos personales.

