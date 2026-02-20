Ziganda: «Toca partidazo y ganar, queda tiempo para todo»

El entrenador de la Cultural, José Ángel Ziganda, tiene muy claro como acometer el partido: «Hay que ir a un partido en el que las diferencias sean justas y que los detalles caigan a favor, aunque para que esto ocurra hay que también provocarlo».

Ziganda valora que su equipo, pese a esta racha negativa en todo 2026, «se mantiene de pie pese a no ganar", por lo que confía en romper la dinámica frente a un rival que ha invertido su trayectoria con tres triunfos consecutivos en Butarque: «Tiene mucha calidad y por plantilla todos esperaban que pudiera estar más arriba, pero no podemos elegir el rival, hay que ir a hacer un partidazo y sacar los puntos y, aunque sabemos que se están mostrando mejor en casa, cómodos y sacando los partidos con solvencia, nos tiene que dar igual", indica. «Hay tiempo aún para todo, porque la experiencia me dice que se decide en las últimas diez jornadas y ahí hay que llegar con todas las opciones".