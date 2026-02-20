Una fiable Ponferradina gana al Talavera jugando a medio gas

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

La Deportiva Ponferradina se llevó un partido frente al Talavera (1-0) en el que salió mucho más despierta al césped de El Toralín y merced a ello lograron adelantarse pronto en el marcador, con un golazo de Andoni López en un centro chut que se cuela por el primer palo. Belman quizás podría haber hecho más. Es el cuarto gol del lateral vasco. Pese a la ventaja, la Deportiva seguía dominando el «tempo» del partido. Tras una falta sobre Ger Nóvoa, la cuelga el equipo berciano y el rechace acabó en el primer saque de esquina favorable a los locales, tras un remate de Borja Valle.

A partir del minuto 25 y hasta el descanso, el Talavera empezó a acercarse al área local, falta sobre Andrés incluida, que significó una amarilla para Molina por llevarse por delante al cancerbero, que estuvo renqueante unos minutos pero pudo acabar el partido sin problemas.

El inicio de la segunda parte significó hallar una Deportiva de nuevo con ganas de manejar el partido para lograr un segundo gol que cerrase el partido, pero tras una ocasión de Cortés y otra de Esquerdo, el Talavera volvió a hacerse con el control del partido. Álvaro López y Molina lo intentaron con disparos desviados. Más miedo metió en el cuerpo de la parroquia local un buen remate de cabeza de Cuenca en el minuto 86, que obligó a lucirse con una buena palomita a Andrés Prieto.

Ya en el descuento hubo cierta polémica, tras un penalti señalado y luego revocado por el árbitro gallego Álvaro Juncal Moreira. En un contraataque con el Talavera volcado en el área berciana, Keita da un gran pase a Calderón que se va en velocidad. Ya en el área, Álvaro López mete la pierna y se lleva balón y jugador. En la revisión del VAR, el árbitro consideró que el jugador talaverano tocó la pelota limpiamente y anuló su decisión inicial.

Se jugaron ocho minutos de descuento en los que el Talavera trató de crear peligro, pero en los que la Ponferradina supo jugar sus cartas y dejar que pasasen sin recibir ocasiones de peligro. Es el séptimo partido que la Deportiva logra no encajar gol, con seis victorias y un empate. Los bercianos no hicieron el mejor partido de la Liga, pero a la chita callando están a un punto del play off. La visita a Valdebebas el 1 de marzo será clave.