Noveno título para Eduardo de Paz

Eduardo de Paz reeditó con su equipo, el Txuri Berri, el cetro de campeón de España de curling. El leonés, que a finales del pasado año lograba el ascenso junto a sus compañeros de España a la máxima categoría de este deporte a nivel continental, refrendaba la condición de favorito del club vasco en un campeonato en el que el Txuri Berri finalizaba invicto.

En la fase de grupos la superioridad de Eduardo de Paz y sus compañeros de club fue tal que casi todos los encuentros terminaban con una diferencia sobresaliente. Así, en la primera jornada se imponían al Jaca por 10-1 repitiendo resultado en la segunda con el Puigcerdá. Ante Los Compadres vencía el Txuri Berri por 11-1 siendo el resultado más ajustado frente al Club de Hielo del Pirineo ante el que el leonés y el resto del equipo se imponían por 5-3.

Club Curling de Barcelona (11-2), Sporting Ulloa (8-3), Jacetania Ochoa (8-2), Harrikada Bertako (9-1) y Harrikada Oreka (8-4) fueron las siguientes víctimas de la calidad de De Paz y sus compañeros. Pero había que poner la guinda a la competición para cerrar el triunfo en un Campeonato de España que es coto cerrado salvo excepciones para el Txuri Berri.

Su superioridad quedaba puesta de manifiesto en las semifinales en las que se imponía al Hielo del Pirineo por 6-0. Y ya en la final repetía ante este mismo equipo (que se imponía en la semifinal de repesca al Harrikada Oreka), en este caso con un marcador aún más amplio de 8-1 para que el leonés sumara su noveno título de campeón de España.