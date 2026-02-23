Legado de Catar, una mentira más

Cuando ya han transcurrido más de tres años desde que Aspire realizó una transferencia bancaria de 350.000 euros a la cuenta de la Cultural SAD, que iba a ser destinada de forma urgente a la construcción de un campo de fútbol de césped artificial de última generación para uso y disfrute de todos los clubes del fútbol base leonés que sería el legado de la Academia de Catar en León, ni siquiera han arrancado los trámite iniciales para comenzar la obra. Continúa siendo un proyecto y sigue sin convertirse en la realidad que apresuró la Academia de Catar, cuando a través del que todavía es presidente de la Cultural, Mohammed Khalifa Al-Suwaidi, se anunció en la presentación del Centenario de la Cultural el 12 de septiembre de 2022.

De la misma manera, en ningún momento se ha firmado convenio alguno entre el Ayuntamiento de León y Aspire (o directamente con la Cultural), ni tampoco se ha concretado oficialmente una cesión de un terreno municipal a la Academia de Catar, o a la Cultural, para levantar la instalación deportiva que cuando se haga realidad, de la que nada se conoce después de más de tres años, va a llevar el nombre de «Aspire Academy».

EL ÁREA DEPORTIVA, EN EXCLUSIVA

Mientras tanto, la Cultural vuelve a trasladar al Ayuntamiento de León la necesidad de usar en exclusiva el Área Deportiva de Puente Castro, además de otras mejoras en el Reino de León, pese a contar de una ayuda municipal que en su conjunto se eleva a los 410.000 euros.

Pese a la inmediatez que exigió Aspire para levantar el recinto deportivo como gratitud a León por su acogimiento, en estos momentos hay otros intereses por parte de la Cultural, cuando la instalación prometida por Al-Suwaidi se haría para que fuera utilizada por todos los clubes de la cantera de fútbol de la ciudad. Pero podría haber un cambio de planes de última hora que no ajusta a lo ordenado por Aspire: la Cultural ya ha pactado con el Ayuntamiento el uso exclusivo del Área Deportiva, a cambio de que el legado de Catar sea destinado al rugby leonés y no al fútbol base como se había acordado en un principio.

La disputa entre la apoderada del club leonés, Natichu Alvarado, y el Ayuntamiento de León para convertir el Área de Puente Castro en su particular Ciudad Deportiva provocó que el primer equipo tensase la cuerda al desplazarse a las instalaciones gijonesas de Mareo a entrenar el martes de la pasada semana aduciendo que no había campos en condiciones para ejercitarse en León, aunque a continuación se preparó el miércoles en el estadio Reino de León y el jueves, dos días después de trasladarse a Gijón, en el Área Deportiva de Puente Castro. Ello demuestra que sí había campos de césped natural en León para entrenar. Presión, mentiras y más mentiras.

- La Cultural tiene una subvención municipal en el presupuesto de 2025 que en su conjunto se eleva a los 410.000 €