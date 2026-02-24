El Bernabéu decide un pulso bajo el foco entre Real Madrid y Benfica

Publicado por Roberto Morales Madrid Creado: Actualizado:

Ensombrecido por un presunto capítulo de racismo, con la suspensión provisional de UEFA a Gianluca Prestianni por su enfrentamiento dialéctico con Vinícius tras el gol que pone en ventaja al Real Madrid (0-1), el recurso del Benfica y la ausencia de Jose Mourinho en el banquillo el día de su regreso al Santiago Bernabéu, llega la resolución de una eliminatoria de acceso a octavos de final de la Champions en la que el fútbol pasó a otro plano (21.00, Movistar + Liga de Campeones).

Desde la celebración del gran gol de Vinícius en Da Luz, en el minuto 50 de la ida, se desataron una serie de acontecimientos que afectan al espectáculo. La reacción del argentino Prestianni al baile del brasileño y su posterior reivindicación, en un momento dulce personal, señalando su nombre y dorsal de la camiseta. Las palabras que pronunció con la boca tapada con su camiseta. La activación del protocolo antiracismo del colegiado. El comportamiento de varios aficionados con gestos racistas. La expulsión de Mourinho.

Un capítulo que UEFA no pasa por alto. Un expediente abierto con la suspensión provisional a Prestianni, por el artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA por «comportamiento discriminatorio». Aunque el Benfica aumenta la presión con el viaje del jugador, cuya ausencia en el terreno de juego es una merma al nivel del equipo portugués, pero un alivio al clima que se podía respirar en el Santiago Bernabéu. Donde el Real Madrid quiere volver a imponer el fútbol. El que le sitúa a un paso de los octavos de final, ronda en la que no falla desde la 1996-1997.

