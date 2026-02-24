Fran González, muro leonés

Fran González (León, 2005), el guardameta formado en la cantera de la Cultural, atraviesa por un excelente momento. Hasta el punto de haberse convertido en el puntal del Real Madrid Castilla en el Grupo I de Primera Federación. Ya ha salvado varios partidos al filial merengue. El domingo estará bajo los palos ante la SD Ponferradina, a partir de las 12.00 horas en Valdebebas, un partido que servirá de prueba del algodón para confirmar la mejoría del equipo berciano con siete partidos consecutivos sin perder con seis ganados y uno empatado (19 puntos de 21 posibles), además sin recibir ni un solo gol su cancerbero Andrés Prieto.

En la otra portería Fran González, la perla de la cantera madridista que sostiene al Castilla. Las paradas del meta permitieron al Madrid salvar un punto ante el Real Avilés Industrial (1-1). A pesar de que el filial madridista comenzó ganando el encuentro, las paradas del meta leonés fueron claves para evitar la derrota, tras igualar el choque los avilesinos.