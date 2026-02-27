Reválida para un Atlético Astorga en forma

El Atlético Astorga goleó al Sámano en la primera vuelta en La Eragudina. Este sábado espera repetir el guion, aunque esta vez como visitante.VIRGINIA MORÁN

El Atlético Astorga afronta en Cantabria una nueva reválida en una Liga en la que tras un mal inicio ha logrado enderezar el rumbo. Lo hace visitando este sábado al Sámano (18.00 horas) en un encuentro en el que los de José Luis Lago pueden apuntalar su posición fuera de la zona de riesgo e incluso aumentar su margen de tranquilidad.

Después de superar al Langreo en un cara a cara frente a un directo rival, los maragatos buscarán hacerse los tres puntos ante un Sámano situado en la última posición de la tabla al que aventajan en 18 puntos. Pero que la pasada jornada fue capaz de sorprender a un Valladolid Promesas en alza.

Para el Atlético Astorga el rival de esta tarde le reporta buenas sensaciones. Y un recuerdo positivo, ya que fue frente a él, el 6 de diciembre, cuando los verdes lograban su primer triunfo en La Eragudina de la temporada (3-0). Y empezaban a sumar de tres en tres en casa tras haberlo hecho con anterioridad como visitantes.

Aunque en este tramo de la temporada todos los equipos se juegan algo, unos más que otros, los de Lago esperan que su buena dinámica se mantenga en el estado del Sámano y de paso sumar tres importantes puntos en una recta final de la Liga que tiene diez capítulos en forma de exámenes por delante.

Y el más próximo, tal vez el más accesible o menos dificultoso por la situación en la que se encuentran los dos equipos, es el Sámano. Eso sí, el entrenador de los maragatos no quiere confianzas y sí que el plantel mantenga la misma tensión e intensidad que lo han llevado a remontar el vuelo y a demostrar ante cualquier rival que se precie que tiene argumentos para decantar a su favor cualquier pulso sobre el terreno de juego.

Con 30 puntos tres más le vendrían de perlas a los verdes teniendo en cuenta que la siguiente jornada recibirán en La Eragudina al Marino de Luanco. Y que la distancia con la zona de descenso no es aún considerable.

En Sámano el Atlético Astorga puede abrir otra puerta hacia la tranquilidad. Siempre y cuando aplique sobre el césped su versión más consistente. Desde la defensa al ataque.