Al final no hubo remontada para el FC Barcelona

El Barcelona rozó la proeza en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde le endosó al Atlético del Madrid un 3-0 insuficiente en el Spotify Camp Nou, que vivió una noche épica pero sin final feliz, porque los azulgrana se quedaron a un gol de igualar la eliminatoria y forzar la prórroga tras el 4-0 en la ida.

Salió el Barça con todo, mordiendo arriba, asfixiando al Atleti en cada recuperación tras pérdida y con Musso en el punto de mira desde el primer minuto. Fermín obligó a volar al portero visitante en la primera jugada del partido con un tiro desde la frontal y, brazos en alto, animaba al público del Spotify Camp Nou para que creyera, más que nunca, que la remontada era posible. Lo probó primero Raphinha, que estrellaba el balón en el exterior de la red tras recuperar un balón dentro del área visitante y también con un tímido disparo lejano de Bernal. Pero entonces apareció Ferran, que empezó rematando dos veces desviado pero, en su tercera intervención, obligaba a Musso despejar su disparo a córner en lo que sería el inicio del 1-0. El saque de esquina lo sacaba en corto Fermín para Lamine Yamal, que aparecía por la banda izquierda ara quebrar la cintura de Lookman, internarse en el área y regalar el 1-0 a Bernal, que solo tenía que empujar el balón en boca de gol. Fue justo después del 1-0 cuando empezaron a flaquear algo las fuerzas al Barça, más descoordinado en la presión y que encadenó varias pérdidas en ataque. Pero entonces aparecería Pedri en el añadido para internarse en el área visitante antes de ser derribado por Pubill, en un acción que Ricardo de Burgos consideró penalti y que Raphinha convertía en el 2-0.

Salió el Atlético con más ambición ofensiva tras la reanudación, consciente de que el partido se le iba a hacer muy largo si no pisaba más área local. Pero con el choque más abierto y el Barça con más espacios para correr, aparecía Lamine Yamal para sembrar el caos por la derecha y agitar a la grada. Ingresaba Araujo en el campo para cazar algún balón en el juego áereo y el técnico alemán le preguntaba a Pedri si podía continuar, justo antes de que Bernal hiciera el 3-0 en el 72. Quedaban 20 minutos de sufrimiento para el conjunto madrileño y otros 20 al catalán para soñar. Pero el marcador no se iba a mover más.