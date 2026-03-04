Un muro con grietas en la Cultural Leonesa

Todos los partidos para la Cultural son finales. La primera con De la Barrera al frente se saldaba en negativo con la derrota frente a la UD Las Palmas. Ahora, el lunes, en un día que LaLiga parece tener 'reservado' para los leoneses, el siguiente en testar la capacidad de mantener la esperanza en la salvación es el Almería, un enemigo que ya superó a los leoneses en el Reino y que, asentado en la tercera posición, busca recuperar un puesto de 'Primera' sin tener que pasar por el playo off.

En el Estadio de los Juegos Mediterráneos la Cultural se va a encontrar el lunes a un adversario que en sus últimos cinco compromisos ligueros ha sumado cuatro victorias y un empate. Todo lo contrario de que los leoneses que con dos empates y tres derrotas ven cada vez más lejos la línea que separa la salvación que la de la condena del descenso.

Aunque los números resulten fríos y las estadísticas a veces están para variarlas, otro apartado importante en eso del balompié como son los goles medirá a dos equipos que están en lugares contrapuestos. Los almerienses, con 53 goles, son el segundo equipo con mejor puntería de la categoría. La Cultural, también es segundo, aunque en este caso en los encajados (44) solo superado por el Mirandés (45).

Números y más números para envolver un partido en el que ese déficit goleador de los leoneses se verá acrecentado ante la ausencia de uno de sus delanteros, Ribeiro.

La duda sobre el estado físico de Rafa Tresaco que se quedó fuera de la convocatoria en el último compromiso, abre el abanico a otras posibilidades como la vuelta a la titularidad de Rubén Sobrino o introducir, junto con Chacón, a otro delantero más específico, caso de Manu Justo o Diego Collado, para confeccionar una línea que no encuentra el camino del gol. Al menos en los números que podrían ofrecerle una mejor perspectiva en la Liga.

En Almería, y con 14 finales por delante, a la Cultural solo le vale sumar. De tres. Lo contrario sería dar otro paso atrás. El Almería no es buen 'invitado' a la fiesta. Tampoco el Racing y el Castellón, siguientes en ponerse enfrente de los leoneses.