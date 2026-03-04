Hispanos sobre dos ruedas en León

León es ciudad de balonmano. En todos los sentidos. A nivel de clubes, de eventos y también por la presencia de diferentes combinados nacionales. Uno de ellos, el de España en silla de ruedas, hará escala a finales de marzo en la ciudad. Con un ex del Abanca Ademar con el que incluso llegó a levantar el trofeo de campeón de la Recopa de Europa como Óscar Perales, los ‘Hispanos’ en silla de ruedas se concentrarán durante cuatro días (del 26 al 29) para preparar los próximos compromisos competicionales, el más reciente el Torneo de Lyon donde se medirán a potencias internacionales como Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón.

El equipo nacional llegará a León para alojarse durante todos los días en el Centro Estatal de referencia en San Andrés del Rabanedo. Las sesiones de entrenamiento se desarrollarán en tres escenarios: Pabellón Camino de Santiago, Palacio de Deportes de León y Polideportivo de Puente Castro.

Doce serán los jugadores que estarán a las órdenes de un técnico que a principios del dosmil militó en el club ademarista antes de recalar en el Valladolid. La concentración, primera del año para la selección española, servirá como piedra de toque para calibrar el nivel en el que se encuentra un equipo que según el propio Perales «tiene una amplia capacidad de mejora».

A León se desplazarán doce jugadores: Juan López Porta (Inclubasket Coruña) como portero, Lorenzo Envo Edjang Nsa (Inclubasket Coruña), Óscar Pérez Vázquez (Club d’Handbol Palautordera-Salicru), Pablo José González Viñas (Club Deportivo Iplacea), y Eduardo Llano Martínez (Inclusport Serbán) en la demarcación de centrales, los laterales derecho Miguel García Gomar (Club Deportivo Iplacea) y Rafael Benítez González (Club d»Handbol Palautordera-Salicru) y en el lateral izquierdo Carlos Muñoz Montano (A.D. Dominicos Zaragoza). En el caso de los extremos los llamados para participar en esta fase de preparación son Lucía Martín García (Inclusport Serbán) y Lorena Bermúdez Doce (Inclubasket Coruña) en el derecho y Diana Cantalejo Mombiedro (Club Deportivo Iplacea), y José Manuel Barroso Seoane (Inclubasket Coruña) en el izquierdo.

El último día de trabajo para el combinado nacional será el 29 de marzo para que cada jugador pueda volver a su club de procedencia antes juntarse nuevamente para disputar los encuentros internacionales en el torneo francés.