El ‘Cuco’ Ziganda triunfa como comentarista deportivo
El entrenador de la Cultural Leonesa hasta hace escasos días (el lunes 23 de febrero fue despedido oficialmente del equipo) fue uno de los comentaristas de la cadena de Movistar+ del derbi vasco del 4 de marzo entre la Real Sociedad y el Athletic Club disputado en el estadio de Anoeta de la ciudad de San Sebastián, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.
El entrenador navarro ahora sin equipo y en búsqueda de una nueva aventura tras su paso amargo por la Cultural, compartió retransmisión con Adolfo Barbero, Nacho Monreal, Iñaki Aguirregabiria y Sergio Sánchez.
Ziganda demostró su sapiencia del mundo del fútbol en general y del Athletíc en particular, con la mala fortuna de la eliminación de los leones, tras caer por 2-0 en la eliminatoria.