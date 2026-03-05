El ‘Cuco’ Ziganda triunfa como comentarista deportivo

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El entrenador de la Cultural Leonesa hasta hace escasos días (el lunes 23 de febrero fue despedido oficialmente del equipo) fue uno de los comentaristas de la cadena de Movistar+ del derbi vasco del 4 de marzo entre la Real Sociedad y el Athletic Club disputado en el estadio de Anoeta de la ciudad de San Sebastián, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

El entrenador navarro ahora sin equipo y en búsqueda de una nueva aventura tras su paso amargo por la Cultural, compartió retransmisión con Adolfo Barbero, Nacho Monreal, Iñaki Aguirregabiria y Sergio Sánchez.

Ziganda demostró su sapiencia del mundo del fútbol en general y del Athletíc en particular, con la mala fortuna de la eliminación de los leones, tras caer por 2-0 en la eliminatoria.