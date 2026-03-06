El nuevo técnico del Ademar León quiere debutar en casa por la puerta grande

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ademar recibe en el Palacio de Deportes (18.00, Teledeporte) al Puente Genil, decimoquinto clasificado y en puestos de descenso (aunque empatado a puntos con el Cangas Frigoríficos del Morrazo que estaría salvado si acabase hoy la Asobal).

Luis Puertas, que sustituyó en el banquillo marista a Dani Gordo la semana pasada, tendrá su debut en tierras leonesas. «Es un partido que yo creo que para nosotros es vital para seguir en esa pelea por los puestos de arriba, para no descolgarnos de las posiciones de que dan acceso a Europa y yo creo que tenemos que hacer valer esos dos puntos que conseguimos en Ciudad Real para seguir sumando. Es necesario hacer que el Palacio de Deportes sea un fortín, es lo que queremos, que ante nuestra gente no se nos escape ningún punto más de aquí a final de la temporada».

Sobre la adaptación de la plantilla a la permuta de técnico, Puertas afirmó que: «siempre que hay un cambio de entrenador pues cambian ciertas cosas, pero entrenadores inexpertos como yo cuanto menos toquemos mucho mejor y haciendo cambios paulatinamente, siempre poco a poco para no romper la dinámica del equipo, que no sea tanto cambio de golpe».

Respecto al rival andaluz, se comentó lo siguiente: «es un duelo muy bonito contra Puente Genil, un equipo que tiene grandes jugadores, y algunos viejos conocidos de la afición ademarista como pueden ser Leandro Semedo y Tiago Sousa».

Y sobre lo visto en Ciudad Real: «creo que los jugadores hicieron un esfuerzo encomiable por que les afectase lo menos posible el cambio de técnico y dar su mejor versión en el Quijote en un partido muy bueno de todos, con un gran inicio. Ahora yo creo que están ya dentro de esa asimilación de todo lo que ha ocurrido. Yo siempre les he trasladado la preocupación de que cuando tienes un pico de estrés, parece como que luego cuando lo rebajas te relajas demasiado».