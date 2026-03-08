Prieto ya es eterno en la SD Ponferradina

Publicado por F. Rodríguez Redacción Creado: Actualizado:

Por poco, pero lo batió. Andrés Prieto estableció el pasado sábado el nuevo récord de imbatibilidad en los cerca de 104 años de historia de la SD Ponferradina. El hito no pudo venir acompañado de una jornada feliz, pues el conjunto blanquiazul perdió, algo que no sucedía desde el 4 de enero. Entonces el Bilbao Athlétic se había impuesto con gol de Asier Eder en el minuto 57 por 1-0. Y fue otro filial, el de Atlético Osasuna, el que acabó con la racha deportivista y también con la del portero. Entre aquel tanto de Eder y el de Bonel el sábado en El Toralín pasaron 769 minutos. Ésa es la nueva marca que queda establecida como récord de imbatibilidad en la entidad berciana.

Mediada la década de los 80 del pasado siglo dos porteros, alternando sus actuaciones, lograron un récord que tardaría en superarse casi dos décadas y media. Había sido obra de Eduardo Fernández y Javier Delgado. Mediada la 1ª vuelta de la Liga 2003-2004 en 2ª División B Manolo Rubio establecía una marca que parecía imposible de ser superada. El 12 de octubre del 2003 el Burgos CF le metía a la Deportiva en 4 goles en 29 minutos. El cuadro de Miguel Ángel Álvarez Tomé cedió 4-1 y desde ese momento encadenó 7 partidos completos sin que el arquero madrileño tuviera que coger el balón desde dentro de su portería: 0-3 en San Sebastián de los Reyes, 1-0 ante el Conquense, 0-0 en Tomelloso, 1-0 contra el Real Zaragoza B, 0-0 en Fuenlabrada, 4-0 ante el Compostela y 0-1 en Zamora, parando un penalti Rubio en el minuto 84 a Sergio Francisco, penúltimo entrenador que ha dirigido a la Real Sociedad. El 07 de diciembre del 2003 ante un filial, como ahora, en este caso el de Atlético de Madrid, se rompía la racha. En el minuto 75 Toché igualaba el tanto inicial de Sergio Gámiz. El propio Toché marcaría más tarde para dar la victoria al cuadro colchonero. La marca se quedó en 766 minutos y la Deportiva también perdió aquel día en casa.

En el minuto 13 del duelo de antes de ayer Prieto igualaba la marca de Rubio, en el 14 la superaba, pero no la podía llevar mucho más allá, pues tras realizar una gran parada a tiro de Arroyo, el arquero alicantino no pudo hacer nada ante el fusilamiento de Bonel. La marca se quedaba en 769 minutos, 3 más que al anterior. Fueron 8 partidos completos sin encajar y varios minutos del previo y del posterior.

Evidentemente estas marcas no incluyen tiempos de prolongación que se señalan en los encuentros, ya que en una estadística oficial cualquier partido se contabiliza con un tiempo de juego de 90 minutos desde que se inventó el fútbol.

- 769 minutos es la nueva marca que queda establecida como récord de imbatibilidad en la SD Ponferradina