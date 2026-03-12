Al tercer partido va la vencida para la Cultural Leonesa

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Históricamente, al Racing de Santander no le ha ido demasiado bien cuando ha venido a jugar a León. Muestra de ello fue lo acontecido en la temporada 2016-2017 en la que ambos equipos coincidieron en la extinta Segunda División B, reemplazada con posterioridad a esa fecha por las actuales Primera y Segunda Federación, en una búsqueda por parte de la Real Federación Española de Fútbol, dirigida por el presidente de infausto recuerdo Luis Rubiales en aquel entonces, de atraer más atención hacia la tercera categoría del fútbol español.

En esa campaña Cultural y Racing de Santander compitieron por el primer puesto del grupo, junto con el Celta Fortuna, formando un trío de aspirantes que se mantuvo hasta el tramo final y que acabó decantándose, por la diferencia de goles general entre leoneses y cántabros, que igualaron en los dos enfrentamientos entre ambos, batiendo los dos el registro de puntos en la categoría con 86.

El último duelo en el Reino de León entre los ambos equipos llegaría, de nuevo en el tercer escalafón del balompié peninsular, ya rebautizado como Primera Federación, en la temporada 2021-22, que supuso el último ascenso racinguista, pero que fue arrollado en tierras leonesas por 3-0, con tantos de Cerrajería, Aarón Piñán y Ander Vitoria.

Ya durante esta temporada 2025-2026, en la primera vuelta de la competición de Segunda División, la Cultural rindió visita al estadio de El Sardinero, donde se impuso por 2-4 en uno de los mejores (o incluso el mejor) partidos disputados por el equipo en lo que va de campaña.

Por otro lado, una vez agotadas las entradas a la venta para el duelo del próximo sábado 14 de marzo la Cultural ha decidido habilitar el sistema de reventa para que cada abonado tenga la opción de poner a la venta su asiento. Aquellos que liberen su localidad, y cuya entrada sea adquirida por otro usuario, recibirán en su balance personal el 25 % del precio de la entrada correspondiente a su zona. El saldo estará disponible para canjearse después del partido y hasta el 30 de junio del presente año.