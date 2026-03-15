El ULE Sprint León se luce a pares

Guadalajara se convirtió en la capital del atletismo adaptado español. El Nacional Absoluto por Comunidades Autónomas reunió a 85 atletas de todo el país. Castilla y León brilló gracias a dos atletas del ULE Sprint, que lograron un total de seis medallas de oro para su selección. Daniel Pérez Martínez se alzó con la primera posición en salto de altura, jabalina y longitud en la categoría T47. Álvaro Jiménez Alonso, por su parte, se impuso en peso, jabalina y disco (F41), demostrando técnica y regularidad en cada lanzamiento, sumando otro gran éxito a su palmarés nacional. Con estos resultados, los atletas leoneses volvieron a situar a su club y a la Comunidad entre los grandes protagonistas del atletismo adaptado español.

Claudia Santamarta con su medalla de bronce.ULE SPRINT

Además, en el Nacional Sub-18 Short Track celebrado en Antequera brillaba la leonesa Claudia Santamarta Ponga que lograba su primera medalla nacional al subir al podio en la prueba de 1.500 metros.

Claudia llegaba al campeonato tras un invierno centrado en la temporada de campo a través, aun así, demostró su gran estado de forma al superar con solvencia la semifinal del sábado y dejar claras señales de su potencial para la final del domingo.