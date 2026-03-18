Oro para Yorel Laiz en la cuna del muay thai

Yorel Laiz Carnicero llevó a La Robla al peldaño más alto del podio mundial del muay thai. Lo hizo en la cuna de este deporte de combate-artes marciales, en Tailandia, escenario en el que su ‘paisana’ Adriana Fernández González ser hacía con el subcampeonato en su categoría.

Yorel, de 16 años, se estrenaba a lo grande en un torneo internacional. A unos miles de kilómetros de su casa y en plenas turbulencias geopolíticas que pusieron en duda la disputa del Mundial, el luchador leonés del Club Muay Thai de La Robla viajaba dispuesto a demostrar que su aprendizaje de cuatro años no podía tener el mejor reflejo sobre cuadrilátero. Dentro de la categoría Pro Am, la antesala al profesionalismo a la que espera acceder conforme vaya acumulando un mínimo de combates, Yorel afrontaba el pulso en la categoría de 67 kilos al cara o cruz. Ganar significaba hacerse con oro, el título mundial, perder tener que esperar a otro momento para optar a lo más alto del cuadro de honor.

La oportunidad que se le presentaba en Tailandia era única y no la desaprovechó. Delante el indio Anvesh Iesanakula. Y tres asaltos en los que sacar el máximo partido a sus cualidades. En todos ellos Yorel demostró ser muy superior intentando que el combate finalizara antes del tiempo reglamentario. No lo consiguió aunque sí la decisión unánime de los árbitros de concederle la victoria y con ello el trofeo dorado en el Mundial.

Los éxitos para los representantes de La Robla no se quedaban ahí. en categoría femenina Adriana Fernández González también viajaba al país del sudeste asiático dispuesta a luchar por la mejor posición posible.

Entrenada también como Yorel por el maestro (Kru) Alejandro López Digón a la leonesa le tocó en suerte la rival más dura. Nada menos que la tailandesa Pimpalat Roikaew. El sorteo no fue el más afortunado aunque la roblana no estaba dispuesta a ceder de antemano. Salió al cuadrilátero a por todas frente a una oponente que en el primer asalta intentó hacerse con el control. Adriana, de 24 años, respondía con solvencia aunque un golpe de rodilla a la zona del hígado de la roblana obligaba a esta a tener que retirarse y con ello veía diluirse la opción de la presea de oro. No fue de ese color pero sí la de plata con el subcampeonato mundial en la categoría de menos de 57 kilos.

Todo para que en su equipaje tengan cabida sendas medallas, un oro y una plata a nivel internacional, en un Mundial que tuvo a Tailandia como escenario y a dos leoneses de La Robla como grandes protagonistas. Campeón y subcampeona que aspiran a más éxitos en su futuro.