Llegó el momento más esperado

Todo está listo para que la temporada de pesca levante el telón en la Comunidad. Y como es costumbre lo hará en dos turnos dependiendo de la localización geográfica. Las provincias más al sur serán nuevamente los más madrugadoras.

Este sábado es el día fijado para que los pescadores desempolven sus cañas. Una semana más tarde las ubicadas más al norte, entre las que se encuentra León, serán las que empiecen a contar con presencia de pescadores en los ríos, tanto en sus márgenes o en su interior. Tal vez en estas fechas iniciales los márgenes serán el mejor lugar en unos escenarios en los que las lluvias caídas en las pasadas semanas y también en los últimos días aunque en menor intensidad han elevado de manera considerable sus caudales.

Miles de pescadores tienen la oportunidad de disfrutar de los excelentes escenarios existentes en la Comunidad. Y en el caso de León con más de 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras en los que la variedad es una de sus características. Desde los de montaña a los regulados por embalse.

Precisamente los primeros serán los que menos número de aficionados tengan en estas primeras semanas. Aguas frías, caudalosas y con fuerza no permiten que la pesca sea la óptima. A partir de mayo serán lugares ideales.

En cuanto a los regulados por embalse tampoco tendrán en estas primeras semanas las mejores condiciones aunque sí un poco más razonables para que los más impacientes empiecen a matar el gusanillo. Capturas posiblemente no sean muchas, ya que tampoco la reina de los ríos en Castilla y León, la trucha, tiene en estas fechas su mejor presencia.

Con la pesca sin muerte cada vez más asentada y practicada, el arte de la pesca se abre a todos los gustos hasta el 31 de julio en la ‘primera’ tanda y el 15 de octubre en la segunda.

O lo que es lo mismo, en una primera fecha para aquellos escenarios de montaña en los que los caudales en verano empezarán a bajar. Con excepciones, claro está, que pueden ampliar la actividad alguna semana o hasta un par de meses.

Y una segunda para los regulados que se va hasta el 15 de octubre, como es costumbre.

Para que aquellos que quieren extender su presencia en un hábitat tan especial y atractivo tengan la oportunidad de saborearlo al máximo.

Respecto a la temporada, se espera que esta transcurra como en los últimos ejercicios, de manera positiva. Agua tras las lluvias no faltará para ‘regar’ los ríos y la actividad de la pesca.

Las primeras semanas estarán marcadas por caudales altos y aguas frías. A partir de mayo todo mejorará