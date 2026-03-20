Un examen de altos vuelos para el Atlético Astorga

El Atlético Astorga está de dulce. Y quiere refrendarlo este sábado con un triunfo en La Eragudina (17.00 horas) frente a uno de los gallos del grupo, la Gimnástica Segoviana. Los de José Luis Lago, que acumulan cuatro partidos sumando de tres en tres, son conscientes de la dificultad de la empresa, pero también de que el premio puede reportarles incluso ver más de cerca una zona de play off que parecía un coto reservado a otros inquilinos de la categoría, pero que por méritos de los verdes no está tan lejos de su mirada en este tramo final de la Liga.

En la primera vuelta los maragatos estuvieron muy cerca de doblegar a los segovianos en un pulso en el que se anotaban un punto que pudieron ser tres. Ahora el objetivo pasa por seguir con esa dinámica de buen juego, de compromiso colectivo y de construir desde la defensa un resultado favorable.

A dos puntos de la fase de ascenso y cada vez más lejos de la zona de peligro, el Atlético Astorga tratará así de demostrar que ha llegado a la Segunda Federación para quedarse y de paso ser protagonista de manera positiva. Algo que está demostrando sobre el terreno de juego.

José Luis Lago no podrá contar con Ayoub para este encuentro frente a la Segoviana por acumulación de tarjetas amarillas.