El empate es poco premio para el Atlético Astorga

ATLÉTICO ASTORGA 2

Diego Llamazares; Ceínos; Jesu, Sellés, Manso, Sergio Peláez (Jony, min 46), Sekou Kante, David Álvarez (Ivi Vales, min 71), Albertín (Canito, min 84), Nistal y Cervero (Ribeiro, min 71)

SEGOVIANA 2

Pablo Carmona; Iker (Morata, min 68), Josín, Josep, Manu, Borrego (Samu, min 80), Alex Castro (Tenas, min 83), Fernando Llorente (Juanma, min 68), Rubén, Juan Silva y Pau (Ayán, min 80).

Goles: 1-0, min 28: Albertín; 1-1, min 33: Álex Castro; 2-1, min 55. Cervero; 2-2, min 59. Fernando Llorente. Árbitro: Alexandre López (Comité Gallego). Los jugadores locales le reclamaron decisiones en las que se mostró condescendiente con los visitantes. Amarilla a Ceínos, Manso y Jesús por el Astorga y a Josín por la Segoviana. Incidencias: Estadio La Eragudina. Más de 600 espectadores.

El Atlético Astorga sumó un punto que debieron ser tres en su pulso con uno de los gallos del grupo, la Gimnástica Segoviana (2-2). Los maragatos fueron mejores que su rival e incluso se pusieron dos veces por delante, pero ciertas dosis de fortuna a favor de su oponente evitaron que los tres puntos se quedaran en La Eragudina.

Y todo en un partido frenético que se iniciaba con la Segoviana intentando imponer su juego. Una doble ocasión apenas había transcurrido un minuto que Llamazares desbarataba con acierto a los lanzamientos de Llorente y Castro no inquietó a los locales que poco a poco fueron amansando a la ‘fiera’ para hacerse con el control. David Álvarez fue el primero en intentarlo a los cuatro minutos y a los 20 Nistal, tras pegar en un defensa, estrellaba el balón en el poste de los segovianos. Los méritos de los de José Luis Lago eran incuestionables y a los 28 minutos lograban adelantarse en el marcador en una jugada que nacía por la banda derecha en los pies de Sergio Peláez y que tras tocar Nistal acertaba a rematar al fondo de las mallas de cabeza Albertín.

La respuesta de la Segoviana llegaba cinco minutos más tarde en una jugada afortunada en un lanzamiento lejano que Álex Castro acertaba a desviar dentro del área para que Llamazares nada pudiera hacer. Era el 1-1. Tras unos instantes de incertidumbre el Astorga volvía a intentarlo aunque el marcador no se movería más hasta el descanso.

Tras el paso por vestuarios Lago varió la defensa de cuatro por una de cinco con la entrada de Jony por Sergio Peláez. Todo podía indicar a una táctica más defensiva. Ni mucho menos fue así.

El Atlético Astorga seguía teniendo el control de la situación y a los 55 minutos una galopada de Nistal por la banda derecha en la que desbordó a su defensor acabó con un centro medido y el remate al fondo de las mallas de Cervero para poner el 2-1. Cuatro más tarde y en una falta que el árbitro se sacó de la manga, Fernando Llorente volví a poner las tablas. Los maragatos siguieron intentándolo, pero al final el reparto de puntos quedaba reflejado en el marcador. Y eso que el Atlético Astorga mereció más.