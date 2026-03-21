Félix Macías se lleva el Rallye del Bierzo

Félix Macías a los mandos de su Skoda Fabia R5.L. DE LA MATA

Félix Macías se sacó la espina de la pasada edición del Rallye del Bierzo-Trofeo Ciudad de Ponferrada apuntándose el triunfo de manera solvente junto a su copiloto Alejandro Portela a los mandos de un Skoda Fabia R5. Lo hizo siendo el único en bajar la hora para completar los ocho tramos cronometrados que constituyeron 85 de los 370 kilómetros de los que constaba la prueba.

Félix tenía como principal a Joni Boxes que precisamente iba a mantener una dura pugna con él hasta el penúltimo de los tramos, el de Villafranca del Bierzo, veía como todas sus opciones se iban al traste dejándose casi 11 minutos.

Macías salía al ataque desde el inicio del rallye sumando el primer scratch en el tramo de Corullón.

Y de ahí uno tras otro fue haciéndose con los mejores registros para apuntalar su victoria con casi seis minutos y medio de renta respecto al segundo clasificado, Diego Félix junto a su copiloto Héctor Rodríguez (Peugeot 208 R2). Raúl Salví finalizaba tercero formando equipo con Guillermo Montes (BMW 325 e36) a cinco segundos de Diego Félix.

El Rallye del Bierzo-Trofeo Ciudad de Ponferrada reunió en su 33ª edición a medio centenar de pilotos que tuvieron que superar ocho tramos exigentes.