Sergio Vallejo se lleva la Urban Race de La bañeza

Sergio Vallejo demostró que un número uno lo es siempre. Y en cualquier escenario. Esta vez fue en la Urban Race de La Bañeza en la que el piloto lucense lograba firmar el mejor registro para apuntarse a los mandos de su Porsche 911 el triunfo. Lo hizo tras dos mangas tras las que lograba un mejor registro de 1:42.450 que le permitía superar en casi dos segundos a su más directo rival, Pablo Martínez (Citroën Saxo) y en casi cuatro al último integrante del cuadro de honor, Álvaro Fuertes (Mitsubishi Lancer).

Eso sí, el mejor registro lo establecía Ezequiel guerra con un Speedcar aunque sin optar a la general al ser del grupo 5.

Y todo en una Urban Race que reunió en el circuito urbano de La Bañeza a 70 participantes. Entre ellos se encontraba Daniel Sordo, padre del piloto mundialista del mismo nombre que mostraba sus dotes de conducción para acabar entre los mejores, recibiendo también un reconocimiento de los organizadores.