La Copa regresa a Camponaraya

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El año pasado agradó mucho a la Federación y este año repite en el calendario. Camponaraya será sede una vez más de una prueba de la Copa de España de Ciclismo Adaptado. En este caso se trata de la penúltima carrera, por lo que ya habrá mucho en juego. Se disputará le domingo 5 de abril sobre un circuito de 4 kilómetros. «Es un recorrido que ha entusiasmado tanto al Consejo Superior de Deportes como a la Real Federación Española de Ciclismo», señalaron Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya, y Alberto Núñez Villaverde, director del Club Ciclista Bierzo-Laciana y organizador de la prueba.

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD

El regidor camponarayense hizo hincapié en la promoción y visibilización del depore adaptado: «Visibilizamos el deporte adaptado y Camponaraya, desde la modestia, está participando en un evento del máximo nivel deportivo». Morán resaltó la gran acogida que ya tuvo la prueba el año pasado y la que se espera para éste. Y es que de los habituales 40 participantes, se espera que sean más de 60 los que se den cita en la prueba del Domingo Santo: «Esperemos que vengan los mejores, como ya ocurrió el año pasado».

Los deportistas tomarán la salida a las 10.30 horas en las modalidades de triciclos y handbike y a las 11.40 horas lo harán los que compitan en bicicletas y tándem.

Desde la organización, Alberto Villaverde señaló las facilidades que se ha encontrado en Camponaraya a la hora de volver a traer esta prueba a la comarca: «Estamos ante una prueba equiparable a la Vuelta a España en ciclismo paralímpico en esta pequeña Galia llamada Camponaraya. No he recibido ni un «no» por parte de las empresas y la confianza del Ayuntamiento permite que repitamos». Para finlizar, remarcó la importancia de este tipo de carreras: «Éste es el primer filtro para los deportistas que van a al Campeonato de Europa, al Mundial y a los Juegos Olímpicos con la selección española».