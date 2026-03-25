La Diputación de León es mala pagadora

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La Diputación de León no cumple... y lo paga la lucha. Esa ha sido la causa de la renuncia por parte de la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León a la subvención correspondiente a 2025 y destinada a la Liga de Equipos. Sin dinero o si este se retrasa más de lo estipulado en llegar pocas actividades puede hacer una entidad deportiva que ajusta todos sus gastos sabedora de la escasez económica.

Así ocurría el pasado año cuando desde la Federación se decidía la cancelación de la Liga de Equipos. En una competición que supone un coste de 30.000 a 35.000 euros las partidas de ingresos son vitales. Y desde la Federación se apunta que se «contaba con la de la institución provincial con cargo a años anteriores» (las subvenciones se realizan justificando los gastos). Pero la de 2023 y 2024 no llegaron en su momento. Lo hicieron con un retraso considerable cuando era ya imposible poner en marcha la Liga de Equipos del pasado curso.

La demora, que también se hace extensible a otras federaciones y clubes, se ha convertido ya en una práctica habitual que está lastrando las economías y desarrollo normal de los destinatarios.

Y la Lucha Leonesa, en este caso, ha sido la perjudicada al no poder organizar la Liga de Equipos (competición invernal que antecede a la Liga de Verano). Primero por no no poder llevar a cabo una competición ya habitual en su calendario a causa de un retraso en la liquidación de las cantidades aprobadas en forma de subvención. Y posteriormente por tener que renunciar a la subvención de 2025 para este cometido una vez que por falta de recursos y la notable dilación en el pago no se pudo llevar a cabo.

Esa renuncia está cifrada en 13.158.000 euros que se le habían concedido con destino a la Liga por Equipos de 2025 y que apuntaban también a un retraso en su pago en este caso por parte del área de Deportes. La Lucha Leonesa, un deporte autóctono leonés, sufre así un nuevo golpe por parte de una institución que parece insensible a las necesidades de una Federación en la que cada euro que entra se trata de sacar el máximo partido.

Pero si este llega tarde...