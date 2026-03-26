Días de buena pesca en los ríos de León

León cuenta con más de 2.000 kilómetros de ríos trucheros. Y escenarios para todos los gustos, desde los de montaña a los más tranquilos regulados por embalse.DL

Llegó la hora de la verdad. Se acabó la espera. La temporada de pesca levantará este sábado el telón en los más de 2.000 kilómetros de ríos leoneses. Con la trucha como protagonista y unas previsiones que apuntan en positivo. Eso sí, habrá que esperar a que la climatología temple para disfrutar de las mejores jornadas con la caña, el anzuelo y el sedal. En los ríos de montaña y en los regulados por embalse. En los AREC, EDS, cotos y aguas de acceso libre.

Cualquier lugar en la provincia es ideal para disfrutar de una buena jornada de pesca. Naturaleza, paisajes, afición y, claro está, la trucha. Todo marida perfectamente en una temporada que el pasado 21 se iniciaba en las provincias más al sur de la Comunidad y que en las ubicadas más al norte como la de León lo hace el 28. Por delante meses de buena pesca. En algunos casos hasta más de seis dependiendo de si se trata de ríos no regulados o sí.

Agua no faltará tras un invierno que ha transcurrido con muchos días de precipitaciones en forma de lluvia y nieve. Algo bueno para allanar el camino a meses estivales en los que no faltará el líquido elemento. A partir de mayo, si no se tuerce el tiempo, empezarán a disfrutarse de los mejores días. Por amplitud de horas de luz, temperatura y caudales menos elevados y bravíos que los que se van a encontrar los pescadores más madrugadores que no quieran esperar algunas semanas para dar rienda suelta a su pasión.

Para estas jornadas iniciales los ríos de montaña pueden parecer los menos propicios, aunque no será para tanto. Con aguas turbias. Algo que no es extraño si nos atenemos a las estaciones del año con la primavera dando sus primeros pasos, pero con los últimos coletazos del invierno presentes. En pleno inicio de la Semana Santa también lo hace la temporada de pesca, lo que llevará a algunos a aprovechar los días de asueto para desempolvar la caña. Otros lo irán haciendo en las fechas venideras de una campaña que apunta a notable.