El leonés Fran González tiene un reto en Chipre con la selección sub-21

España suma este viernes (16.00 horas, Teledeporte) un nuevo capítulo en su camino hacia el Europeo sub-21. Y con el leonés Fran González asentado como uno de los jugadores de referencia.

El portero del Real Madrid se ha asentado como uno de los pilares del plantel entrenador por David Gordo y hoy tiene la oportunidad de contribuir frente a Chipre a un triunfo que allane un poco más el camino de la 'Rojita' al torneo continental.

El conjunto de David Gordo lidera con autoridad el grupo A de esta ronda clasificatoria después de ganar los cinco primeros encuentros de la mitad inicial de la competición, con un balance de 17 tantos marcados por tan solo dos en contra, con Finlandia, que ya ha cedido un empate y una derrota, a notable distancia. En el encuentro inaugural, disputado en Los Pajaritos de Soria, la Roja venció al conjunto chipriota por 3-0.

Tuvo que esperar el cuadro de David Gordo hasta la prolongación de la primera parte para derribar el muro del rival por medio del lateral Rafael Obrador y no pudo sentenciar el encuentro hasta el último cuarto de hora con los goles del central Yarek Gasiorowski y el extremo bético Pablo García.