Carles Manso: "Podemos jugar en León con la urgencia del rival"

El técnico del FC Andorra, Carles Manso, espera que las urgencías afecten al equipo dirigido por Rubén de la Barrera. «A nivel de puntuación, la Cultural Leonesa tiene urgencia para sumar porque van quedando menos jornadas, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que afianzar esta permanencia tan buscada como primer objetivo. Un partido de más de tres puntos porque está en juego el 'average'. Si nosotros sumamos de tres, y ellos no suman, tenemos mucho para ganar. En la Copa del Rey ya sufrimos allí».

Eso sí, el partido de la Copa del Rey no tendrá nada que ver al de este domingo. «Me espero un partido diferente al de la Copa del Rey ya que el entrenador no es el mismo y sus propuestas son totalmente diferentes. En los cuatro últimos partidos, la Cultural tiene comportamientos bastante diferentes en defensa y en ataque. No tenemos que ir con el freno de mano puesto».