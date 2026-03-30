El Olímpico de León no pesca en la fiesta de El Molinón

Publicado por David Álvarez Gijón Creado: Actualizado:

Era tarde grande tanto como para Sporting de Gijón como para Olímpico de León, como para el fútbol femenino, con la apertura del estadio El Molinón-Enrique Castro, Quini para la jornada 23 de liga del grupo I de la Segunda RFEF femenina, que acabó con victoria local por 3-1.

Empezaba con ganas el conjunto de Richi Melón, con la novedad de la jovencísima Paola Fernández en el once titular y con la manija del centro del campo leonés. Estaba a punto de adelantarse el conjunto visitante con una ocasión de Andrea Albiol que la guardameta rojiblanca desbarataba, pero era el Sporting el que sí acertaba con la portería de Sánchez que no podía evitar el gol de Antia Mayo.

Aún así, las leonesas no bajaban los brazos buscando el empate. Sin más ocasiones claras se llegaba al intermedio. Nere sustituía a Paola en el descanso buscando dar más contundencia al juego del Olímpico, sin embargo, un gol en propia puerta hundía las esperanzas del equipo.

Aitana ponía la emoción al encuentro aprovechando una indecisión de la zaga local tras un saque de esquina. Nuria Cueto hacía apenas cinco minutos después el tres a uno definitivo.